Інформацію підтвердили у полку "Азов", повідомляє 24 канал. Люди, які ховалися від російських обстрілів у лікарні, опинилися під завалами.
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Так, це правда. Люди зараз перебувають під завалами,
– мовиться у повідомленні.
Політик Сергій Тарута повідомив, що під завалами перебувають близько 300 людей. Серед них – діти.
СБУ перехопила розмову
Росіяни хочуть зрівняти Маріуполь з землею. Зокрема, з перехопленої СБУ розмови стає зрозуміло, що Росія планує скинути тритонні бомби на завод "Азовсталь", де ховаються мирні мешканці з дітьми.
Тим часом українські військові героїчно обороняють Маріуполь.
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