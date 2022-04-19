Информацию подтвердили в полку "Азов", сообщает 24 канал. Люди, которые прятались от российских обстрелов в больнице, оказались под завалами.

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Да, это правда. Люди сейчас находятся под завалами,

– говорится в сообщении.

Политик Сергей Тарута сообщил, что под завалами находятся около 300 человек. Среди них – дети.

СБУ перехватила разговор

Россияне хотят сравнить Мариуполь с землей. В частности, из перехваченного СБУ разговора становится ясно, что Россия планирует сбросить трехтонные бомбы на завод "Азовсталь", где прячутся мирные жители с детьми.

Тем временем, украинские военные героически обороняют Мариуполь.

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