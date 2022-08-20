Соответствующую информацию обнародовал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Трагедия произошла 19 августа.

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В Сумской области погиб фермер

Дмитрий Живицкий рассказал, что ориентировочно в 16 часов 19 августа в Краснопольской общине погиб мужчина, который ехал по дороге на грузовике ЗИЛ.

Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте,

– рассказал глава ОВА.

Также он добавил, что погибший Иван Дейнека был:

жителем Краснополья и местным фермером;

владельцем аграрной компании и депутатом поселкового совета;

главой ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области.

"Мужчина находился в машине сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", – рассказал Живицкий.

В Сумской области местный фермер взорвался на мине / Фото Дмитрия Живицкого

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным погибшего Ивана Дейнеки.

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