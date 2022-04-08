Бригада ехала в поселок, чтобы восстановить электроснабжение. Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

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Вчера, 7 апреля, вблизи села Белка, Ахтырского района, противотанковой мины, оставленной российскими военными подорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго". Они выехали на локацию, чтобы восстановить электроснабжение,

– сообщил Живицкий.

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В результате один человек погиб. Двух мужчин с травмами и переломами доставили в больницу. Сейчас им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Еще два человека получили контузию, без госпитализации.

В Сумской ОГА отметили, что российские военные оставили много боеприпасов и заминированных участков, а потому местных жителей просят быть особенно осторожными.

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