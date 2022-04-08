Каждый день приближает Украину к победе над российскими захватчиками. О главных событиях войны за 8 апреля читайте в материале 24 канала.

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05:58 Россияне до сих пор блокируют Мелитополь и не дают заехать туда гуманитарным грузам. Враги даже украли всю помощь вместе с фурами, которые ее везли.

Мэр города Иван Федоров сообщил, что они, угрожая водителям, нагло украли все автобусы и фуры с грузом. Поэтому мелитопольцы и жители района не смогут получить жизненно важную помощь – лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе и тому подобное. Кроме этого, они не смогут эвакуироваться.

04:01 Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина должна как можно быстрее получить оружие, которое используют страны НАТО. Это лучшее решение по многим соображениям.

Мы призываем предоставить нам тяжелое оружие как можно быстрее. Мы не боимся Россию и способны ее победить. Мы хотим уничтожить убийц, насильников и мародеров, которые принесли нам постоянную боль,

– подчеркнул глава Минобороны.

03:51 Европейский Союз решил выделить еще 500 миллионов евро на поставку вооружения, которое прибудет в Украину уже в скором времени.

03:07 В одном из населенных пунктов Херсонской области российские оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку. О таких зверствах стало известно после освобождения территории силами ВСУ.

02:09 Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские правоохранители уже сформировали и постоянно дополняют список коллаборантов. Впоследствии его обнародуют, чтобы каждый видел имена изменников родины.

Там будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах. Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова,

– сказал Данилов.