Кожен день наближає Україну до перемоги над російськими загарбниками. Про головні події війни за 8 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Посли ЄС схвалили нові санкції, Кремль визнав величезні втрати: основне за 43 день війни

05:58 Росіяни досі блокують Мелітополь та не дають заїхати туди гуманітарним вантажам. Вороги навіть вкрали всю допомогу разом із фурами, які її везли.

Мер міста Іван Федоров повідомив, що вони, погрожуючи водіям, нахабно вкрали всі автобуси та фури з вантажем. Тож мелітопольці та жителі району не зможуть отримати життєво важливу допомогу – ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті тощо. Окрім цього, вони не зможуть евакуюватися.

04:01 Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО. Це найкраще рішення з багатьох міркувань.

Ми закликаємо надати нам важку зброю якнайшвидше. Ми не боїмось Росію і здатні її перемогти. Ми хочемо знищити вбивць, ґвалтівників і мародерів, які принесли нам невгамовний біль,

– наголосив глава Міноборони.

03:51 Європейський Союз вирішив виділити ще 500 мільйонів євро на постачання озброєння, яке прибуде до України вже незабаром.

03:07 В одному з населених пунктів Херсонщини російські окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю. Про такі звірства стало відомо після звільнення території силами ЗСУ.

02:09 Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українські правоохоронці вже сформували та постійно доповнюють список колаборантів. Згодом його оприлюднять, щоб кожен бачив імена зрадників батьківщини.

Там буде дуже багато дивовижних людей, які до 24 лютого виступали на всіх телеканалах. Вони були завсідниками та навіть ведучими деяких програм і на наших каналах кричали про нашу державу, свободу слова,

– сказав Данілов.