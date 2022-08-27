Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он обнародовал ситуацию в области по состоянию на 22:00.

Заметьте На Сумщине местный фермер наехал на мину: авто взорвалось

Оккупанты выпустили по Сумщине 220 мин и снарядов

Живицкий рассказал, что с 10:00 до 22:00 по приграничной области со стороны россии прилетели более 220 снарядов и мин. Под обстрелом были территории:

Хотинской,

Миропольской,

Белопольской,

Краснопольской общин Сумского района; ️

Зноб-Новгородской общины Шосткинского района; ️

Новослободской общины Конотопского района.

В результате вражеского обстрела Новослободской общины ранения получили два человека – члены одной семьи. Мина прилетела прямо в их дом.

Повреждены в селе также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот,

– добавил Живицкий.

В свою очередь в результате обстрела одного из сел Белопольской общины повреждена полностью вся его инфраструктура.

"Сюда прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома", – рассказал глава ОВА.

Пока детали этого обстрела уточняют. По предварительной информации, жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Смотрите фото с мест обстрелов в Сумской области / Фото Дмитрия Живицкого

Стоит посмотреть новые детали ночного вражеского обстрела Запорожья: видео