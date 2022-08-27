Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он обнародовал ситуацию в области по состоянию на 22:00.
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Оккупанты выпустили по Сумщине 220 мин и снарядов
Живицкий рассказал, что с 10:00 до 22:00 по приграничной области со стороны россии прилетели более 220 снарядов и мин. Под обстрелом были территории:
- Хотинской,
- Миропольской,
- Белопольской,
- Краснопольской общин Сумского района; ️
- Зноб-Новгородской общины Шосткинского района; ️
- Новослободской общины Конотопского района.
В результате вражеского обстрела Новослободской общины ранения получили два человека – члены одной семьи. Мина прилетела прямо в их дом.
Повреждены в селе также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот,
– добавил Живицкий.
В свою очередь в результате обстрела одного из сел Белопольской общины повреждена полностью вся его инфраструктура.
"Сюда прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома", – рассказал глава ОВА.
Пока детали этого обстрела уточняют. По предварительной информации, жертв и пострадавших, к счастью, нет.
Смотрите фото с мест обстрелов в Сумской области / Фото Дмитрия Живицкого
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