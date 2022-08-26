Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Постраждалі зараз перебувають під наглядом лікарів.

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Наслідки обстрілів окупантів

Під вогнем окупантів 26 серпня опинилися громади Шосткинського та Сумського районів, а саме:

Есманська громада;

Шалигинська громада;

Великописарівська громада;

Хотінська громада;

Миропільська громада;

Білопільська громада.

Унаслідок атак 4 мирних мешканців зазнали поранень та перебувають у лікарнях.

Близько 6:30 росіяни з гранатометів обстрілювали Білопільську громаду. Там зафіксували 5 ворожих прильотів.

Через менш ніж за годину окупанти атакували Великописарівську громаду. Там зафіксували 6 прильотів із мінометів та близько 40 з реактивної системи залпового вогню "Град".

Обстріли Сумщини: головне

Після того, як Збройні Сили звільнили від окупантів територію Півночі, окупанти почали щодня обстрілювати її зі своєї території. Усередині серпня кількість щоденних прильотів перевалила за 200.

Голова ОВА Дмитро Живицький відзначив, що окупанти обстрілюють усе прикордоння, яке межує з росією – від Чернігівської області до Харківської у районі 5 – 10 кілометрів від кордону з росією. Щодня фіксують близько 100 ворожих снарядів та мін, однак 13 серпня ця цифра зросла до 223.

Для атак росія використовує різні види артилерії, самохідні артилерійські установки, міномети й реактивні системи залпового вогню. Окупанти чинять терор проти мирного населення, руйнуючи цивільну інфраструктуру, приватні будинки та господарства.

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