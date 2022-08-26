Повідомлення про вибухи з'явились близько 20:25, але, ймовірно, пролунали раніше. У телеграм-каналах з'явилась інформація, що був обстріл Запорізької області із РСЗВ, інформує 24 канал.

До речі Спрацювало ППО: у Запоріжжі чули потужні вибухи, але повітряної тривоги не було

Повітряну тривогу в області оголосили о 20:02, відбій був о 20:21.

Вибухи були за містом

Секретар міської ради Анатолій Куртєв розповів, що гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста – це відлуння вибухів, що сталися за містом.

За попередніми даними, окупанти справді здійснили обстріли із РСЗВ. Два удари завдали зі сторони Василівського району, ще 4 удари – в районі населеного пункту Запорізького району.

Куртєв додав, що інформація ще потребує уточнення.

Попередні обстріли Запоріжжя

25 серпня росіяни масовано обстріляли Оріхів на Запоріжжі. Застосували артилерію. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак. Поранення зазнала 66-річна жінка.

Вночі 24 серпня, на День Незалежності, загарбники двічі атакували Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що під час першого удару окупанти влучили в об'єкти інфраструктури. Зокрема, біля Шевченківського і Комунарського районів.

Повторні вибухи у Запоріжжі прогриміли приблизно о 4 годині ранку. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про влучання снарядів російських окупантів у 6 житлових помешкань.

Сьогодні, близько 14:00, у Запоріжжі теж чули звуки вибухів. Згодом виявилось, що це спрацювала протиповітряна оборона ЗСУ. "Прильотів" у місті немає.

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