На момент вибухів у місті не було тривоги

У соцмережах люди повідомляли про щонайменше 2 вибухи. Примітно, що сигналу про ракетну небезпеку у місті не було.

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У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про два вибухи. Повітряної тривоги в області не оголошували,

– йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі спрацювало ППО

Керівник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що звуки, які чули місцеві – це робота протиповітряної оборони – ворожі цілі вдалось збити.

Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– зазначив Старух.

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За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Зокрема, у області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новодарівка, Преображенка, Оріхів, Степногірськ.

Правоохоронці отримали 32 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Водночас складною залишається ситуація на Запорізькій АЕС. Приблизно о 12 годині дня 25 серпня російські окупанти пошкодили останню лінію електропередач, яка віддавала електроенергію із ЗАЕС в мережу України. Унаслідок цього енергоблоки на станції автоматично аварійно відключилися.

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