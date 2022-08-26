Головне про 184 день війни та ситуацію на фронті читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали у ньому все, що вам потрібно знати.

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05:40 Напередодні владімір путін підписав указ про збільшення кількості армії росії. Аналітики з Інституту з вивчення війни переконані, що відповідний крок свідчить про те, що масової мобілізації в країні-терористці не буде. Водночас слід розуміти, що відповідне збільшення планується з 1 січня 2023 року. Номінально армія росії має збільшитися на 137 тисяч бійців.

04:48 Поки російські військові обстрілювали підконтрольні Україні території, на окупованих також було неспокійно. "Бавовну" підвезли поблизу Антонівського моста. Місцеві мешканці повідомили про вибухи близько півночі. Стало відомо, що поблизу об'єкти також працювала система ППО окупантів, але безрезультатно.

03:44 У Пентагоні прокоментували питання передачі Україні винищувачів. Заступник очільника оборонного відомства США Колін Каль зауважив, що наша держава могла б отримати літаки четвертого покоління лише за кілька місяців. Тож у Пентагоні вирішили зосередитися на тих "повітряних пташках", якими вже користуються ЗСУ. Так, США вже передали нашим військовим адаптовані ракети HARM, які можна випускати з літаків МіГ-29.

02:29 Неспокійною була ніч для мешканців більшої частини України. У багатьох областях оголошували повітряну тривогу. Нагадаємо, що ворог надзвичайно небезпечний і непередбачуваний. Тож не ігноруйте сирени та негайно ж вирушайте до укриття. Щоб вберегти своє життя.

02:06 В ОК "Південь" поділилися актуальними даними за минулу добу. У відомстві зауважили, що авіація ЗСУ завдала удару по засобах ППО окупантів у Херсоні. Крім того, вдалося ліквідувати:

20 окупантів,

2 одиниці автотехніки,

вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах,

ще один склад боєприпасів у Нововоскресенському.

00:43 В окупованому Криму запустили чат-бот. Його основна задача – написання доносів на можливих партизанів. Ворог зробив це не просто так, адже останнім часом на півострові активізувалася "бавовна". І, як зазначають ЗСУ, вони тут ні до чого. Тож загарбники продовжують шукати винних, залучаючи до цього "активних" громадян.