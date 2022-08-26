Главное о 184 дне войны и ситуации на фронте читайте в материале 24 канала. Мы собрали в нем все, что вам нужно знать.

Читайте также Отключение Запорожской АЭС и отражение наступления врага на Донбассе: основное за 183 день войны

05:40 Накануне владимир путин подписал указ об увеличении количества армии россии. Аналитики из Института по изучению войны убеждены, что ответный шаг свидетельствует о том, что массовой мобилизации в стране-террористе не будет. В то же время следует понимать, что соответствующее увеличение планируется с 1 января 2023 года. Номинально армия россии должна увеличиться на 137 тысяч бойцов.

04:48 Пока российские военные обстреливали подконтрольные Украине территории, на оккупированных тоже было неспокойно. "Хлопок" подвезли вблизи Антоновского моста. Местные жители сообщили о взрывах около полуночи. Стало известно, что вблизи объекта также работала система ПВО оккупантов, но безрезультатно.

03:44 В Пентагоне прокомментировали вопросы передачи Украине истребителей. Заместитель главы оборонного ведомства США Колин Каль отметил, что наше государство могло бы получить самолеты четвертого поколения всего через несколько месяцев. Так что в Пентагоне решили сосредоточиться на тех "воздушных птичках", которыми уже пользуются ВСУ. Да, США уже передали нашим военным адаптированные ракеты HARM, которые можно выпускать с самолетов МиГ-29.

02:29 Беспокойной была ночь для жителей большей части Украины. Во многих областях объявляли воздушную тревогу. Напомним, что враг чрезвычайно опасен и непредсказуем. Поэтому не игнорируйте сирены и немедленно отправляйтесь в укрытия. Чтобы уберечь свою жизнь.

02:06 В ОК "Юг" поделились актуальными данными за минувшие сутки. В ведомстве отметили, что авиация ВСУ нанесла удар по средствам ПВО оккупантов в Херсоне. Кроме того, удалось ликвидировать:

20 оккупантов,

2 единицы автотехники,

узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах,

еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском.

00:43 В оккупированном Крыму запустили чат-бот. Его основная задача – написание доносов на возможных партизан. Враг сделал это не просто так, ведь в последнее время на полуострове активизировался "хлопок". И, как отмечают ВСУ, они здесь ни при чем. Так что захватчики продолжают искать виновных, привлекая к этому "активных" граждан.