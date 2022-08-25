Главное о 183 дне войны и ситуации на фронте читайте в материале 24 канала. Мы собрали в нем все, что вам нужно знать.

05:25 Ночью 25 августа российские оккупанты продолжили "поздравлять" украинцев с Днем Независимости ракетными обстрелами. В частности, взрывы слышали в Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Харькове.

04:40 В Кривом Роге зафиксировали несколько приходов из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" – россияне кассетными снарядами обстреляли Металлургический район.

04:24 В оперативном командовании "Юг" отчитались об успехах прошедших суток – ситуация в регионе остается сложной и напряженной. Однако ее полностью контролируют защитники. За сутки украинская авиация нанесла 4 удара по позициям оккупантов в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке. ️На Юге ВСУ ликвидировали:

12 военных,

3 единицы бронированной автотехники,

склад боеприпасов.

Также защитники поразили командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.

02:48 Воздушная тревога распространилась и на Киевскую область – почти сразу в области услышали звуки взрывов. Впоследствии глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил взрывы в одной из общин Вышгородского района. Однако, не уточнил деталей о последствиях, только то, что работают соответствующие службы.

В телеграм-канале "Белорусский Гаюн" писали, что с 2:35 до 2:40 в Гомельском районе происходил запуск ракет.

02:24 В ночь на 25 июня в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также звуки взрывов слышали жители Днепра.