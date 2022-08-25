Головне про 183 день війни та ситуацію на фронті читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали у ньому все, що вам потрібно знати.

05:25 Тож, уночі 25 серпня російські окупанти продовжили "вітати" українців з Днем Незалежності ракетними обстрілами. Зокрема, вибухи чули на Київщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та в Харкові.

04:40 У Кривому Розі зафіксували декілька "приходів" із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" – росіяни касетними снарядами обстріляли Металургійний район.

04:24 В оперативному командуванні "Південь" прозвітували про успіхи минулої доби – ситуація в регіоні залишається складною та напруженою. Проте її повністю контролюють захисники. За добу українська авіація завдала 4 ударів по позиціях окупантів у Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці. ️На Півдні ЗСУ ліквідували:

12 військових,

3 одиниці броньованої автотехніки,

склад боєприпасів.

Також захисники вразили командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.

02:48 Повітряна тривога поширилась і на Київщину – майже відразу в області почули звуки вибухів. Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив вибухи в одній із громад Вишгородського району. Однак, не уточнив деталей щодо наслідків, лише те, що працюють відповідні служби.

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" писали, що з 2:35 до 2:40 у Гомельському районі відбувався запуск ракет.

02:24 В ніч проти 25 червня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також звуки вибухів чули жителі Дніпра.