Підлі російські окупанти уночі атакували Запоріжжя. Під покровом ночі ворог планував пошкодити інфраструктуру та забрати життя мирних українців.
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Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя
Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, наразі відомо про влучання снарядів російських окупантів у 6 житлових помешкань. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.
У будинках повилітали шибки та зруйновані віконні рами. На місцях вже активно працюють комунальники. Мешканців просять звертатися за номером 15-80 на випадок наявності пошкодження інших будівель.
Наслідки обстрілу Запоріжжя: фото
Війна росії з Україною: останні події
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- З'являються нові історії підтвердження викрадення українських дітей. Окупанти вивозять їх до росії та віддають до родин громадян країни-окупанта.
- путін сам керує командирами військових підрозділів окупантів в Україні. Аналітики стверджують, що шойгу та інше керівництво російської армії – це просто формальність.
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