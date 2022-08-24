росіяни обстріляли три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зранку 24 серпня.

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Деталі ворожої атаки на Дніпропетровщину вночі 24 серпня

Дніпровський район загарбники обстріляли двома ракетами Х-22. Як наслідок, спалахнула пожежа, яку рятувальники, на щастя, загасили. Інформацію щодо загиблих та постраждалих уточнюють.

З важкої артилерії та "Градів" росіяни чотири рази атакували Нікопольський район. У Марганці постраждала родина. Чоловіки та їхні жінки зараз лікуються вдома. У місті зруйновані два будинки, а ще понад 10 – пошкоджені.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка

По Нікополю росіяни випустили 20 снарядів. На щастя, ніхто не постраждав. Є руйнування житла. У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, а декілька понівечені.

Криворізький район був під прицілом "Ураганів". російські окупанти обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове пошкоджена лінія електропередач.

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