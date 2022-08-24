россияне обстреляли три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко утром 24 августа.

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Детали вражеской атаки на Днепропетровщину ночью 24 августа

Днепровский район захватчики обстреляли двумя ракетами Х-22. Как следствие, вспыхнул пожар, который спасатели, к счастью, потушили. Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

Из тяжелой артиллерии и "Градов" россияне четырежды атаковали Никопольский район. В Марганце пострадала семья. Мужья и их жены сейчас лечатся дома. В городе разрушены два дома, а еще более 10 – повреждены.

Последствия обстрела Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко

По Никополю россияне выпустили 20 снарядов. К счастью, никто не пострадал. Есть разрушение жилья. В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, а несколько повреждены.

Криворожский район находился под прицелом "Ураганов". российские оккупанты обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошово перебита линия электропередач.

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