Інформацію про удар підтвердив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв. Про повторні вибухи жителі Запоріжжя писали приблизно о 4 годині ранку. Саме тоді ворожі війська завдали удару по одному з районів міста.

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На місце удару направили екстрені служби

Наразі не повідомляють, який саме об'єкт інфраструктури атакованих. На місці негайно направили всі екстрені служби. Станом на 5 годину ранку інформація щодо постраждалих уточнюється.