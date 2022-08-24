Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі орієнтовно у перші хвилини 24 серпня. Попередньо відомо, що вибухів було декілька.

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У Запоріжжі чутно вибухи в перші хвилини Дня Незалежності

В Запоріжжі пролунала серія вибухів,

– повідомило Суспільне.

Вибухи пролунали буквально за хвилину після оголошення повітряної тривоги – орієнтовно о 00:15 24 серпня.

"Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там", – закликав людей секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Станом на 00:27 офіційна влада не писала деталей щодо вибухів. Однак сирени лунали також на Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

Вибухи пролунали у Харкові

Окрім Запоріжжя, у перші хвилини Дня Незалежності вибухи пролунали також у Харкові. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили орієнтовно о 00:26 24 серпня. Вже за чотири хвилини, за даними Суспільного, в місті пролунали вибухи.

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