Соответствующую информацию сообщили местные жители ориентировочно в 00:14 24 августа. Предварительно известно, что взрывов было несколько.

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В Запорожье слышны взрывы в первые минуты Дня Независимости

В Запорожье прогремела серия взрывов,

– сообщило Суспільне.

Взрывы прогремели буквально через минуту после объявления воздушной тревоги.

"Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там", – призвал людей секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По состоянию на 00:27 официальные власти не писали деталей по взрывам. Однако сирены звучали также в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Взрывы прогремели в Харькове

Кроме Запорожья, в первые минуты Дня Независимости взрывы прогремели также в Харькове. Воздушную тревогу в Харьковской области объявили ориентировочно в 00:26 24 августа. Уже через четыре минуты, по данным Суспільного, в городе прогремели взрывы.