Інформацію про атаку підтвердив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Напередодні Старух підтвердив атаку росіян по Запоріжжю: перші подробиці про влучання

Жителі Запоріжжя почали чути вибухи приблизно о четвертій годині ранку. Саме тоді ворожі війська завдали удару по одному з районів міста. Наразі не повідомляють, який саме об'єкт інфраструктури атакованих.

На місці негайно направили всі екстрені служби. Станом на 5 годину ранку інформація щодо постраждалих уточнюється.

Інформацію про удар підтвердив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Напередодні Старух підтвердив атаку росіян по Запоріжжю: перші подробиці про влучання

Жителі Запоріжжя почали чути вибухи приблизно о четвертій годині ранку. Саме тоді ворожі війська завдали удару по одному з районів міста. Наразі не повідомляють, який саме об'єкт інфраструктури атакованих.

На місці негайно направили всі екстрені служби. Станом на 5 годину ранку інформація щодо постраждалих уточнюється.