Соответствующую информацию сообщил глава Запорожской ОВА фактически через несколько минут после атаки оккупантов на город. Он объяснил, что данные о пострадавших еще уточнялись.
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Власти подтвердили взрывы в Запорожье
Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковского района,
– сообщил Александр Старух.
Глава Запорожской ОВА также вспомнил людям, что важно соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашение информации.
В результате атаки жертв нет
Ориентировочно в 01:33 24 августа Старух сообщил дополнительную информацию об атаке на Запорожье.
Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и неподалеку от Коммунарского района,
– написал глава ОВА.
Уточнил, что, по предварительным данным, жертв нет.
Последние новости о ракетных ударах по Украине
- В преддверии 24 августа, то есть 31-го Дня Независимости Украины, наши спецслужбы предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокаций. Поэтому во многих городах были введены ограничения.
- российские захватчики уже в первые минуты Дня Независимости атаковали Украину. В частности, серия взрывов прогремела в Запорожье ориентировочно в 00:15 24 августа. Ориентировочно в половине первого взрывы были также в Харькове.
- Стоит напомнить, что Харьков в течение 23 августа оккупанты обстреляли шесть раз. Ведь именно в этот день местные жители должны были отмечать день города.
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