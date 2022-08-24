Соответствующую информацию сообщил глава Запорожской ОВА фактически через несколько минут после атаки оккупантов на город. Он объяснил , что данные о пострадавших еще уточнялись.

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Власти подтвердили взрывы в Запорожье

Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковского района,

– сообщил Александр Старух.

Глава Запорожской ОВА также вспомнил людям, что важно соблюдать правила воздушной тревоги и неразглашение информации.

В результате атаки жертв нет

Ориентировочно в 01:33 24 августа Старух сообщил дополнительную информацию об атаке на Запорожье.

Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и неподалеку от Коммунарского района,

– написал глава ОВА.

Уточнил, что, по предварительным данным, жертв нет.

Последние новости о ракетных ударах по Украине

В преддверии 24 августа, то есть 31-го Дня Независимости Украины, наши спецслужбы предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокаций. Поэтому во многих городах были введены ограничения.

были введены российские захватчики уже в первые минуты Дня Независимости атаковали Украину. В частности, серия взрывов прогремела в Запорожье ориентировочно в 00:15 24 августа. Ориентировочно в половине первого взрывы были также в Харькове.

половине первого Стоит напомнить, что Харьков в течение 23 августа оккупанты обстреляли шесть раз . Ведь именно в этот день местные жители должны были отмечать день города.