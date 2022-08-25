Черговий масований ворожий обстріл зафіксували не лише в Оріхові, а й населених пунктах, що поруч. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух 26 серпня.

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росіяни вбили 17-річного хлопця на Запоріжжі

Загарбники застосували артилерію. Вони гатили нею кілька годин поспіль. Під прицілом опинився 17-річний хлопець, який помер дорогою до лікарні. Також постраждала пенсіонерка.

Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки,

– мовиться в повідомленні.

Ворог зруйнував і цивільну інфраструктуру. Він зрівняв із землею десятки приватних будинків. Більш детальну інформацію про обстріли місцева влада пообіцяла надати згодом.

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