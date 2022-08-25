День Незалежності України для росії – "особлива" дата. Вони не могли не скористатися нею для своїх звірячих справ. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері "1+1", повідомляє 24 канал.

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Понад пів сотні населених пунктів були під прицілом

На жаль, всі застереження про небезпеку від МВС справдилися. Вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніякальною жорстокістю.

Кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай,

– зазначив Єнін.

Окрім того, 24 серпня була хвиля фейкових мінувань. "Телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі", – розповів заступник міністра МВС.

Загалом підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень. У них мовилося про замінування 118 об'єктів. Загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3 800 людей.

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