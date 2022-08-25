Здебільшого на День Незалежності росія здійснювала імітаційні вильоти. Справжніх було лише 8. Про це заявив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

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росіяни намагалися постійно тримати українців у напрузі

Ворог навмисно піднімав авіацію, не завдаючи ударів. План був такий, щоб тримати в День Незалежності всю націю в напрузі. Таким чином впливати психологічно на українське населення,

– розповів Юрій Ігнат.

Він додав, що головна мета ворога 24 серпня – не дати українцям на повну відчути бойових дух та незалежність. Але їм ніколи не вдасться зламати нас.

Які регіони атакували окупанти на День Незалежності

Запоріжжя росіяни обстріляли двічі. Спочатку під приціл потрапив інфраструктурний об'єкт в Шевченківському районі, згодом – 6 багатоповерхівок.

росіяни обстріляли двічі. Спочатку під приціл потрапив інфраструктурний об'єкт в Шевченківському районі, згодом – 6 багатоповерхівок. Ворог атакував Новобаварський район Харкова та Дергачівський район області. Увечері у Харкові знову пролунали вибухи.

та Дергачівський район області. Увечері у Харкові знову пролунали вибухи. На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Синельниківський райони області. Масованого смертельного удару окупанти завдали по Чаплиному, влучивши у пасажирські вагони. Як наслідок, загинули 25 людей, а постраждала 31 особа.

окупанти обстріляли Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Синельниківський райони області. Масованого смертельного удару окупанти завдали по Чаплиному, влучивши у пасажирські вагони. Як наслідок, загинули 25 людей, а постраждала 31 особа. 35 сильних обстрілів та ракетних ударів зафіксували на Луганщині .

. У Баштанському районі Миколаївської області внаслідок артилерійських обстрілів та авіаційних ударів є руйнування. На щастя, там обійшлося без жертв. Згодом ворог завдав удару по місту Новий Буг. Як наслідок, постраждали 9 людей.

внаслідок артилерійських обстрілів та авіаційних ударів є руйнування. На щастя, там обійшлося без жертв. Згодом ворог завдав удару по місту Новий Буг. Як наслідок, постраждали 9 людей. Неспокійно доба минула на Полтавщині . Окупанти 4 рази вдарили по військовому аеродрому в Миргороді. Пошкодилась техніка.

. Окупанти 4 рази вдарили по військовому аеродрому в Миргороді. Пошкодилась техніка. На Черкащині сили ППО збили ворожу ракету. А на Чернігівщині та Вінниччині ліквідували ворожі безпілотники, серед яких був "Орлан-10".

сили ППО збили ворожу ракету. А ліквідували ворожі безпілотники, серед яких був "Орлан-10". На Хмельниччині росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. Відомо, що туди "прилетіло" 2 ракети.

Найважча ситуація досі залишається на Донеччині. Ворог без упину обстрілює міста й села області.

Варто переглянути – оперативна інформація від Генштабу про ситуацію на фронті 25 серпня: відео