Ворожі ракети вдарили по критичній інфраструктурі Шепетівського району. На місці влучання спалахнула пожежа.

До теми Зруйновані будинки та загибла дитина: наслідки ударів по Дніпропетровщині 24 серпня

Вогонь вже локалізували. На місці події працюють рятувальники.

У будинках, що розташовані поруч, вибито вікна, двері,

– розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Інформацію щодо постраждалих встановлюють.

Зауважимо, вперше про "прильоти" в області Гамалій повідомив о 17:37. Це було під час всеукраїнської повітряної тривоги.

Удари по Україні на День Незалежності

російські окупанти 24 серпня атакували багато міст України. Ракетні обстріли були у Миргороді, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. Водночас у Чернігівській та Вінницькій областях наші військові збили російські безпілотники.

У Синельниківському районі Дніпропетровщини загинув 11-річний хлопчик. Він опинився під завалами будинку внаслідок обстрілу. Крім того, росіяни завдали потужного удару по залізничній станції Чаплине. Смертоносні снаряди, за словами президента Володимира Зеленського, влучили прямо у пасажирські вагони.

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На жаль, вже відомо пор 15 загиблих та 50 постраждалих. При цьому кількість жертв ще може зрости.

У Миргороді ворог влучив по військовому аеродромі. Відомо, що пошкоджень зазнала техніка.

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