Ворог вдарив по військової інфраструктури Миргородщини
Про потужні обстріли з боку російських окупантів повідомили у пресслужбі 831 бригади тактичної авіації. Повідомляється, що ворог вдарив по військової інфраструктури Миргородщини.
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З повідомлення можна зробити висновок, що окупанти завдали удару по аеродрому та техніці.
Незважаючи на потужні обстріли російськими окупантами військової інфраструктури Миргородщини, ми відбудуємо свій аеродром і відновимо всю техніку, як і відбудується кожен куточок нашої незламної та Незалежної України,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про обстріл Миргорода
- У першій половині дня російські військові атакували Полтавську область. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін інформував 4 "прильоти" по інфраструктурі Миргорода.
- На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки на Миргород – немає.
- Додамо, що 24 серпня під вогнем ворога опинилися й інші українські міста. Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, унаслідок чого загинув 11-річний хлопчик.
- Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Радбезу ООН повідомив про ворожу атаку по залізниці. Глава держави розповів, що внаслідок обстрілу загинуло 15 людей.
- На ракетний удар по Дніпропетровщині та загибель 11-річної дитини відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що окупантам не зійде з рук ні цей, ні будь-який інший воєнний злочин, який вони скоїли в Україні.
- У Черкаській області завдяки вдалій роботі ППО було збитого ворожу ракету. На жаль, "прильоти" фіксували на Хмельниччині, а також повідомляли про вибухи в Житомирській області.
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