Ворог вдарив по військової інфраструктури Миргородщини

Про потужні обстріли з боку російських окупантів повідомили у пресслужбі 831 бригади тактичної авіації. Повідомляється, що ворог вдарив по військової інфраструктури Миргородщини.

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З повідомлення можна зробити висновок, що окупанти завдали удару по аеродрому та техніці.

Незважаючи на потужні обстріли російськими окупантами військової інфраструктури Миргородщини, ми відбудуємо свій аеродром і відновимо всю техніку, як і відбудується кожен куточок нашої незламної та Незалежної України,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріл Миргорода

У першій половині дня російські військові атакували Полтавську область. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін інформував 4 "прильоти" по інфраструктурі Миргорода.

На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки на Миргород – немає.

Додамо, що 24 серпня під вогнем ворога опинилися й інші українські міста. Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, унаслідок чого загинув 11-річний хлопчик.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Радбезу ООН повідомив про ворожу атаку по залізниці. Глава держави розповів, що внаслідок обстрілу загинуло 15 людей.

На ракетний удар по Дніпропетровщині та загибель 11-річної дитини відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що окупантам не зійде з рук ні цей, ні будь-який інший воєнний злочин, який вони скоїли в Україні.

У Черкаській області завдяки вдалій роботі ППО було збитого ворожу ракету. На жаль, "прильоти" фіксували на Хмельниччині, а також повідомляли про вибухи в Житомирській області.

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