Про це глава держави розповів під час виступу на засіданні Радбезу ООН, повідомляє 24 канал.

До теми Зеленський виступив на Радбезі ООН: росія хотіла завадити, але не вийшло

На місці удару знайшли кілька вбитих: що відомо про обстріл Дніпра

В обід 24 серпня, у День незалежності, у Дніпрі пролунали вибухи. Під час виступу на засіданні Радбезу ООН розповів, що окупанти вгатили по залізничному вузлі. На жаль, на місці обстрілу знайшли кілька тіл. Також є поранені.

Коли я готував цю промову, я отримав інформацію, що росія запустила ракети на Дніпропетровську область, на залізничний вузол. Було знайдено кілька тіл та поранених. І це наше щоденне життя,

– сказав Володимир Зеленський.