Об этом глава государства рассказал во время выступления на заседании Совбеза ООН, сообщает 24 канал.

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На месте удара нашли несколько убитых: что известно об обстреле Днепра

В обед 24 августа, в День независимости, в Днепре прогремели взрывы. Во время выступления на заседании Совбеза ООН рассказал, что оккупантов били по железнодорожному узлу. К сожалению, на месте обстрела нашли несколько тел. Также есть раненые.

Когда я готовил эту речь, я получил информацию, что россия запустила ракеты на Днепропетровскую область, на железнодорожный узел. Было найдено несколько тел и раненых. И это наша ежедневная жизнь,

– сказал Владимир Зеленский.