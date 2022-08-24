Крім того, близько 50 людей постраждали. Окупанти влучили у пасажирські вагони. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час звернення до Радбезу ООН.

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Кількість жертв може бути більшою

Унаслідок російської атаки спалахнули 4 пасажирські вагони на станції. На місце одразу прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Володимир Зеленський відзначив, що кількість жертв може бути більшою.

Чотири пасажирські вагони горять. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися,

– відзначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна живе в таких умовах щодня від початку повномасштабного вторгнення.

російська ракета влучила прямо у вагон пасажирського потяга. Вибухова хвиля пошкодила й автомобілі біля вокзалу.

Кривавий День Незалежності на Дніпропетровщині

Вдень 24 серпня окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл Синельниківського району, вдаривши тричі. росіяни поцілили по приватному будинку, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. На жаль, один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати.

Під завалами іншого будинку опинилися двоє дітей. На щастя, їх вдалося врятували.

Крім того, протягом дня Дніпровський район загарбники обстріляли двома ракетами Х-22. З важкої артилерії та "Градів" росіяни 4 рази атакували Нікопольський район. По самому Нікополю росіяни випустили 20 снарядів. Криворізький район був під прицілом "Ураганів". російські окупанти обстріляли Карпівську та Широківську громади.

Якою є ситуація в Україні

24 серпня окупанти особливо активізувалися для обстрілів території України. Окупанти протягом ночі й дня обстріляли Харківщину, Запоріжжя, Полтавщину, Хмельниччину. Сили ППО успішно спрацювали на Черкащині, Чернігівщині та на Вінниччині.

У різних регіонах зросла кількість повітряних тривог. Крім загроз запуску ракет з території росії чи акваторії Чорного моря, активізувалася й авіація в білорусі.

Виступ Володимира Зеленського на Радбезі ООН: дивіться відео