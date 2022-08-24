Таку заяву зробив російський представник в ООН сергєй небензя після початку засідання Радбезу. Уже пів року досі залишається відкритим питання, чому країна, яка почала війну проти суверенної держави, є членом Радбезу й висловлюється щодо країни-жертви своєї агресії.

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небензя згадав про "правила ООН"

Постпред росії вирішив цинічного згадати про те, що в ООН "існують правила" і байдуже, що всі правила організації росія встигла зневажити та порушити. Свою позицію щодо виступу президента України Володимира Зеленського сєргєй небензя "обґрунтував" тим, що виступ повинен бути лише очним.