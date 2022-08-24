Так на ракетний удар по Дніпропетровщині та загибель 11-річної дитини відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголошує – окупантам не зійде з рук ні цей, ні будь-який інший воєнний злочин, який вони скоїли в Україні.

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Майбутнє росії – ізоляція

За словами Єрмака, і теперішні, і майбутні покоління росіян відповідатимуть за усі воєнні злочини, які скоїла їхня держава. Україна зробить все можливе, щоб загарбники отримали належну відповідь.

російські терористи вбили 11-річну дитину, обстрілявши Дніпропетровщину. Відповідь буде за все, за кожен злочин, для багатьох поколінь росіян. Зробимо все для цього, – написав Єрмак.

Він переконаний, що майбутнє росії – це повна ізоляція та відповідальність для терористів за їхні злочини.

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