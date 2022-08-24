Так на ракетний удар по Дніпропетровщині та загибель 11-річної дитини відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголошує – окупантам не зійде з рук ні цей, ні будь-який інший воєнний злочин, який вони скоїли в Україні.
Важливо Вічна боротьба за свободу і незалежність: чому Україна точно переможе у війні
Майбутнє росії – ізоляція
За словами Єрмака, і теперішні, і майбутні покоління росіян відповідатимуть за усі воєнні злочини, які скоїла їхня держава. Україна зробить все можливе, щоб загарбники отримали належну відповідь.
російські терористи вбили 11-річну дитину, обстрілявши Дніпропетровщину. Відповідь буде за все, за кожен злочин, для багатьох поколінь росіян. Зробимо все для цього, – написав Єрмак.
Він переконаний, що майбутнє росії – це повна ізоляція та відповідальність для терористів за їхні злочини.
Важливо – окупанти обстріляли Миргород: дивіться відео
Окупанти влучили в приватний будинок на Дніпропетровщині
- За даними заступника керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, близько 15:00 російські окупанти влучили у приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Під завалами опинилися двоє дітей, але, на щастя, їх вдалося евакуювати. Вони живі.
- Згодом він повідомив, що внаслідок ворожого удару по Синельниківському районі загинула 11-річна дитина.
- Під час виступу на засіданні Радбезу ООН Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вдарили по залізниці в Дніпрі. Там є загиблі та поранені.
- Упродовж ночі 24 серпня російські окупанти значну кількість разів обстрілювали Дніпропетровщину. Відомо було про три прильоти у Дніпровському, Нікопольському та Криворізькому районах.