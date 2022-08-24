Так, на ракетный удар по Днепропетровщине и гибель 11-летнего ребенка отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отмечает – оккупантам не сойдет с рук ни это, ни какое-либо другое военное преступление, которое они совершили в Украине.

Важно Вечная борьба за свободу и независимость: почему Украина точно победит в войне

Будущее россии – изоляция

По словам Ермака, и нынешние, и будущие поколения россиян будут отвечать за все военные преступления, совершенные их государством. Украина сделает все возможное, чтобы захватчики получили соответствующий ответ.

российские террористы убили 11-летнего ребенка, обстреляв Днепропетровщину. Ответ будет за все, за каждое преступление, для многих поколений россиян. Сделаем все для этого, – написал Ермак.

Он убежден, что будущее россии – это полная изоляция и ответственность для террористов за их преступления.

Важно – оккупанты обстреляли Миргород: смотрите видео

Оккупанты попали в частный дом на Днепропетровщине