Веками империи притесняли наш народ, пытались уничтожить нас и присвоить себе нашу давнюю историю. Однако мы стоим. И это неудивительно, ведь в наших жилах течет кровь лучших сыновей и дочерей Украины, которые отдавали самое дорогое за нашу независимость.

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Только за последние 100 лет в истории нашей страны произошло колоссальное количество событий, доказывающее, что свобода является нашим величайшим стремлением. И сейчас мы еще раз в этом убеждаемся на фоне российской агрессии, которая переросла в полномасштабную войну. В такое сложное время стоит вспомнить историю нашей борьбы и некоторые из имен борцов за Независимость – тех, кто вдохновляет нас продолжать бороться.

Украинская революция: поражение, которое дало толчок сознанию

Так уж сложилось у нас исторически – свое право на существование, свою свободу мы должны отстаивать в кровавой борьбе.

После ликвидации Гетмащины, разрушения последней Запорожской Сечи и закрепощения украинцев, мечты о государственности оставались лишь мечтами полутора веков, пока не назрела Украинская революция.

Прежде всего стоит отметить, что Украина стала независимой не в 1991 году – тогда мы восстановили то, что у нас забрали большевики в борьбе, в которой мы, к сожалению, потерпели поражение.

О тех событиях можно говорить немало, ведь все развивалось слишком динамично – провозглашение автономии, уступки временному правительству россии, провозглашение независимости, государственный переворот, борьба гетманата и Директории, Зимние походы… Однако у Украины тогда было несколько существенных проблем, самая большая из них – отсутствие единства. Противостояние сторонников автономии и самостийников, сторонников Гетманата и Директории, недоразумения УНР и ЗУНР – все это следствие отсутствия того единства, которое в 2022 году стало движущей машиной нашей борьбы.

Однако сложные времена открывают миру великих людей. Чего, например, стоит фигура председателя Директории УНР Симона Петлюры. Его имя настолько запечатлелось в истории, что еще около 2 десятков лет не давало покоя россиянам – те называли всех националистов "петлюровцами".



Военные Украинской Народной Республики / Фото УИНП

Времена Украинской революции открыли нам имена многих героев – тех, кто полег в бою под Крутами, атаманов, руководителей казачьих отрядов, которые активно вели борьбу против большевиков и белогвардейцев. Но сегодня хотелось бы вспомнить генерал-хорунжего Юрка Тютюнника.

О Зимних походах Армии УНР многие знают или хотя бы слышали, а тот, кто командовал последним вооруженным противостоянием во время Украинской революции, окутан мраком истории. И не только потому, что информация о его происхождении и семье почти неизвестна.

Бороться до конца – чему нас учит история Юрия Тютюнника

Осенью 1921 года Юрий Тютюнник командовал Вторым зимним походом. Под руководством генерал-хорунжего было около 1500 военных. Так, поход завершился поражением. Окончательным. Историки сейчас вообще склонны считать, что эта операция была обречена на провал и была актом отчаяния.



Юрий Тютюнник / Фото Виртуального музея УНР

Большинство украинских военных тогда расстреляли большевики под городом Базар Житомирской области. Юрию Тютюннику и еще более сотни военных удалось отступить. Позже большевики обманом заставили генерал-хорунжего возвратиться в захваченную ими Украину. Советские власти пытались покорить Тютюнника, с его помощью дискредитировать националистическое движение. До конца жизни Тютюнник оставался верен своим идеям и своим идеалам, находясь фактически под колпаком большевиков.

От своих взглядов не отказывался и до сих пор не отказываюсь. Если позиции Донцова (Дмитрия Донцова – 24 канал) не изменились, то я к ним отношусь по-прежнему — то есть разделяю и разделяю,

– так говорил Тютюнник на допросах 1929 года.

План большевиков провалился. Свободолюбивый дух генерал-хорунжего был сильнее. Поэтому большевики решили расстрелять Юрия Тютюнника. Приговор был исполнен 30 октября 1930 года.

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Один против всех – феномен ЗУНР

Сразу после ноябрьского чина 1918 года, Польша начала войну против Западноукраинской Народной Республики. Результат этих боевых действий нам известен, и он, к сожалению, не в нашу пользу, однако эта война является особым феноменом в нашей истории.

Польша получала поддержку из-за границы – от Франции, Венгрии, Румынии и т.д., в то же время ЗУНР такой помощи не имела. Украинцы на Западе Украины вели борьбу сначала без помощи, впоследствии с помощью УНР. Однако и последняя не могла похвастаться большой международной поддержкой.

В неравных условиях украинцы вели борьбу почти 9 месяцев. 9 месяцев боев против армии, которая имела преимущество в живой силе и технике. Именно поэтому подвиг боровшихся воспевался в народных песнях, а герои Украинской Галицкой Армии стали уважаемыми на Западе Украины.



Командиры Украинской Галицкой Армии в Стрые / Фото УИНП

Карпатская Украина – борьба без шансов, но со смыслом

1939 год. Мир на пороге Второй мировой войны. Германия под руководством Адольфа Гитлера осуществила аншлюс Австрии, а международное сообщество проявило слабость и согласовало Мюнхенское соглашение – буквальное разделение Чехословакии, согласно которому Германия получила Судетскую область. В то же время Закарпатье и Словакия получили автономию. Однако было одно "но" – Венгрия получила право забрать земли Чехословакии. Так часть Закарпатья перешла под руководство Будапешта.

Автономное правительство Закарпатья переехало в Хуст, потому что Ужгород, Мукачево и Берегово перешли в Венгрию. Именно в Хусте 15 марта 1939 года была провозглашена Карпатская Украина – государство, целью которого было объединение всей страны. Однако это все происходило на фоне венгерского вторжения, согласованного Гитлером.

Уже на следующий день Хуст был оккупирован. Карпатская Украина фактически была день. Что такое Карпатская Украина в контексте мировой истории – практически ничего, на самом деле. Однако в истории Украины это еще одна попытка возродить собственную государственность, еще одно доказательство стремления украинского народа к свободе.

Главное имя в этой истории – Августин Волошин, священник, сыгравший большую роль в украинском государственном создании. Именно он был президентом украинского государства в Закарпатье. После венгерской оккупации президент Карпатской Украины эмигрировал в Прагу, где занимался образовательной деятельностью. Однако в 1945 году его задержали советские спецслужбы и вывезли в СССР. После пыток и издевательств Августин Волошин умер в Москве.



Августин Волошин / Фото из открытых источников

Оборона Карпатской Украины от вторжения Венгрии столь же трагична, как и Второй зимний поход армии УНР. Отсутствие какой-либо поддержки из-за границы делало силы неравными. Письма Волошина Гитлеру никоим образом на ситуацию не повлияли.

Военные Карпатской Украины понимали, что удача не на их стороне. Однако член Генштаба страны Михаил Колодзинский расценивал верную героическую гибель защитников Карпатской Украины как стимул для молодого поколения продолжать борьбу.

Когда уже нет разумного выхода из тяжелого положения, то надо уметь умереть геройски, чтобы такая смерть была источником силы для молодых поколений,

– так тогда говорил Колодзинский, который впоследствии лег в бою с венграми.

Между двух огней – борьба за независимость во Второй мировой

В августе 1939 года два самых кровавых тоталитарных режима в Европе – нацистский и коммунистический, разделили Восточную Европу на сферы влияния. Пакт Молотова – Риббентропа фактически оттянул неизбежную войну между Германией и СССР, которая началась в 1941 году.

Восточная Европа оказалась меж двух огней. Поэтому народам, стремившимся получить свободу, приходилось выбирать "меньшее" зло. Кому как казалось.

В условиях Второй мировой войны стремление украинцев к созданию собственного государства возникло еще более остро, чем раньше. Однако этот момент очерняла советская, а теперь продолжает российская пропаганда. ОУН и его основных деятелей многие страны не воспринимают и обвиняют в сотрудничестве с нацистами. Такой нарратив распространили те, кто совместно с нацистами проводил военный парад в Бресте – коммунисты.

Националисты знали, что СССР не допустит создания Украинского государства. Не марионеточного, как УССР, а настоящего. Этому доказательствам были советско-украинская война и действия "асвобадителей" на Западе Украины после вторжения СССР в Польшу в сентябре 1939 года.

Поэтому надеждой тогдашней интеллигенции была Германия. Не то, чтобы все стремились сотрудничать с нацистами – тогда были надежды на то, что они не будут препятствовать созданию Украинского государства.

30 июня 1941, после нападения Германии на СССР, в центре Львова, на Площади Рынок Ярослав Стецько провозгласил Акт восстановления Украинского государства. Однако нацистам это не понравилось, потому и Ярослав Стецько, и Степан Бандера оказались в концлагере. Коммунистам этот факт никак не мешал годами обвинять националистов в коллаборационизме.



Провозглашение Акта восстановления Украинского государства во Львове / Фото из открытых источников

Все попытки напрасны – как СССР пытался подавить стремление украинцев к свободе

Украинский народ веками демонстрировал свое стремление к свободе – наиболее остро это проявилось в ХХ веке, когда большевики пытались покорить нас. Для подавления сопротивления украинцев советский режим использовал репрессии, расстрелы и Голодомор.

Захватив Запад Украины, большевики столкнулись с колоссальным сопротивлением местного населения. Поэтому они снова начали репрессии в виде массовых депортаций в Сибирь. Партизанская борьба продолжалась еще 10 лет после окончания Второй мировой войны – украинцы не собирались так просто сдаваться советской власти.



Воины Украинской Повстанческой Армии / Фото УИНП

Чтобы подавить сопротивление и уничтожить их стремления к свободе, советский режим расправлялся с интеллигенцией, Украинская греко-католическая церковь была ликвидирована, а на украинских землях фактическую полную монополию получила РПЦ, которая восстановлена по приказу сталина и сотрудничала с советской властью.

Однако убить стремление к свободе советской власти не удалось – она заложена у украинцев генетически. Когда коммунисты уничтожали одних борцов за свободу, им на смену приходили другие.

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Шестидесятники – те, кто не боялся бросить вызов тоталитаризму

Массовый террор времен сталина уничтожил целую плеяду украинской интеллигенции – деятелей культуры и искусства. Эта трагедия больше известна нам как "Расстрелянное возрождение". Однако в 60-е годы прошлого века появилось новое поколение сознательных украинцев – поэтов, писателей, художников, режиссеров, общественных и политических деятелей. Всех их сейчас называют шестидесятниками.

Шестидесятники – это те, кто бросил вызов тоталитарной системе и начал с ней борьбу. Это те, кто подвергся преследованиям за свою позицию. Методы борьбы с новым поколением интеллигенции у советского режима были разными – от запретов издавать произведения Лине Костенко до заключения и лагерей.

Имена шестидесятников широко известны украинцам – Вячеслав Чорновил, Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лина Костенко, Василий Симоненко, Василий Стус, Алла Горская, Николай Винграновский и многие другие.

Однако в этом году стоит больше упомянуть об Иване Дзюбе, отошедшем в вечность за 2 дня до начала полномасштабного российского вторжения – 22 февраля.

Во время премьеры легендарного фильма режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" 4 сентября 1965 года Иван Дюза взял слово в обсуждении фильма сразу после режиссера. Но диссидент решил говорить совсем не о фильме, а о тех, кого незаконно арестовали советские власти. Сотрудники кинотеатра пытались всячески помешать Дзюбе завершить его речь, после чего инициативу поддержали соратники диссидента – Вячеслав Чорновил и Василий Стус.

В том же году Иван Дзюба написал легендарный памфлет "Интернационализм или русификация?", за который впоследствии был осужден на 5 лет из-за "антисоветской пропаганды". Однако Дзюбу помиловали после его обращения в президиум Верховного Совета УССР.

Всем понятно, что нынешнее Украинское государство – далеко не то, которое мы хотим, то есть оно не в том состоянии, как нам хочется. Но другого у нас сегодня нет. От нас всех зависит сделать его лучше; от политических сил – укрепить его теми институтами и атрибутами, которых ему не хватает, довести до конца процесс защиты от попыток реанимации имперского Союза,

– так в своем труде Дзюба писал об УССР.



Иван Дзюба / Фото Издательского дома "Киево-Могилянская академия"

Украинцы не смогли отдать величайшее уважение великому диссиденту, поскольку на день похорон Ивана Дзюбы пришлось начало полномасштабного вторжения россии. Но мы еще можем отдать честь человеку, который боролся с тоталитаризмом за украинское государство – построить ту страну, о которой мечтал он и все борцы за свободу, ведь Иван Дзюба и все шестидесятники стали восстановившими национальное сознание украинцев, напомнили им о стремлении к свободе, заложенной в нас.

Больше о тех, кто не боялся бросить вызов тоталитаризму в фильме "Лицо Независимости": смотрите видео

россия после распада СССР стремилась удержать империю

Сейчас ярко наблюдается отказ россии воспринимать тот факт, что СССР уже не существует – кремль всеми силами пытается восстановить свою тоталитарную имерию. Но они пытаются это делать уже более 30 лет.

С распада СССР нам активно вбивали в голову нарратив о "братских народах". россия пыталась создать "единое культурное пространство", в котором и доминировала. Мы встречали Новый год под "голубой аганьок", куда россияне приглашали украинских артистов для утверждения этого нарратива. На наших экранах было засилье россиян, которые изображали приверженность к украинской культуре, высмеивая ее. Чего стоят только мюзиклы, которые мы так любили? Они укрепляли комплекс неполноценности украинцев – мюзиклы были переполнены стереотипами о нас и так называемой "шароварщине".

Украинские артисты писали музыку на русском, потому что нас убедили в том, что украиноязычная музыка не может быть популярной. Украинские режиссеры создавали фильмы на русском, потому что нам вбили в голову то, что наш язык только подходит для комедий, а для чего-то серьезного – нет.

Нас пытались убедить в том, что наше будущее вместе с россией. То же москва провернула с беларусью. Но здесь есть одно существенное отличие – у нас это не сработало. Почему? Все очень просто – у нас всегда существовали те, кто разбивал мифы о россии и разоблачал ее настоящее лицо, даже тогда, когда это было не модно.

В начале 90-х писатель Евгений Гуцало посвятил себя публицистической деятельности и написал серию статей, которые после его смерти вышли единственной книгой под названием "Ментальность орды". Критики в то время в основном негативно оценивали труд Гуцало, мол, его работа "сеет рознь" и очерняет "братский народ". Однако статьи были популярны – с распада СССР прошло не так много времени и многие украинцы по собственному опыту понимали вещи, о которых шла речь.

Жена Гуцало – писательница и журналистка Леся Воронина в комментарии для 24 канала вспомнила, как реагировали друзья ее мужа на его работу. Коллеги и товарищи спрашивали, не боится ли он писать такие вещи. Статьи Гуцало были популярны, но из-за большого количества поклонников "дружбы" с россией, их сильно критиковали. Однако для написания цикла статей Евгений Гуцало приложил немало усилий и проводил много времени в архивах, изучающих исторические документы.

Наибольшая стоимость этой книги была и в том, что Евгений Филиппович высказывал не просто собственные мнения и наблюдения. Его книга основана на свидетельствах самих российских историков, военачальников, писателей-классиков – ярых сторонников российского империализма, отрицавших само право украинского народа на существование. Московия украла у нас не только историю, объявив себя прямой наследницей Древнерусского государства, но и присвоила себе название Русь, и уже в XIX веке стала называть себя "Великой россией",

– подчеркнула Леся Воронина.



Евгений Гуцало / Фото из открытых источников

В первой редакции "Ментальности орды" вышло 10 статей Евгения Гуцало, во втором издании, которое упорядочивала Леся Воронина – 12. Название каждой из статей красноречиво – "Буслаєвщина, або ж не вздовж, а впоперек каменя", "Раби рабів, або ж "какую россию мы потеряли", "Всяка хурда-мурда, або ж Чи Стамбул — столиця росії?" и т.д. Писатель посвятил не один год своей жизни для того чтобы доказать украинцам – за маской "старшего брата" скрывается монстр.

По словам Евгения Гуцало, российское "величие" выглядело так: "Силой агрессии, силой оружия, силой патологической грубости и патологического разбоя нам постоянно навязывали культ российского народа, навязывали цивилизацию лжи, пьянства, ненависти к труду, навязывали цивилизацию бесхозяйственности, хаоса, бесперспективности, цивилизации мародерства". Сегодня, наконец, в этом убедился весь мир,

– подчеркнула Леся Воронина.

Проходят годы, и мы убеждаемся в том, насколько Евгений Гуцало был прав – он еще тогда увидел в россиянах то, что большинство из нас увидели только после 24 февраля.

Такие люди, как Евгений Гуцало внесли огромный вклад в невозможность превращения Украины в современную беларусь. В нашей стране были те, кто не давал пропаганде нас поглотить. Несмотря на все попытки россиян, труд Евгения Гуцало приобрел свою новую популярность, особенно после 2014 года. То есть украинцы подсознательно понимали вещи, о которых говорил Гуцало, хотя пропаганда пыталась изменить наше сознание. Перед лицом агрессии из глубин нашего разума вернулось понимание того, кем россияне являются на самом деле.

Наша победа неизбежна

Мы уже 9 лет боремся с российской агрессией не только физически. Продолжается борьба на культурном и информационном фронтах. Однако в последние полгода мы живем в совершенно новой реальности.

Украинцы доказали, что являются несгибаемым народом. Мы выстояли при всех попытках уничтожить нас, нашу историю и память. Несмотря на все неудачи в борьбе за свободу, мы снова и снова отстаиваем ее. Однако в этот раз это совсем другая борьба.

В наших артериях течет кровь Юрия Тютюнника, Августина Волошина, Ярослава Стецько, Ивана Дзюбы, Евгения Гуцала и всех борцов за нашу свободу, для однго только перечисления имен которых нужен не один день.

В чем существенная разница между прошлым и настоящим? Тогда у нас не было международной поддержки. Теперь у нас она есть – мир снабжает нас лучшими образцами своего вооружения, хотя еще в феврале особо не верил в наши успехи.

Тогда у нас не было единства. Теперь оно есть. Да, единство вещь хрупкая и есть всегда те, кто пытается его разрушить. Однако здесь наиболее уместны слова диссидента, политика и кандидата в президенты Украины на выборах 1991 года Вячеслава Чорновила:

Нет у нас бандеровцев и москалей, восточных и западных. Все мы – народ Украины.

И главное – у нас есть свое государство. У нас есть то, о чем так мечтало не одно поколение украинцев. Да, наша страна не идеальна, нам нужно еще немало реформ и изменений. Однако она наша. Поэтому у нас есть за что бороться.



Победа за нами, потому что у нас есть за что бороться и знаем, что мы отстаиваем / Фото с телеграма Владимира Зеленского

Новое время порождает новых героев. Сотни тысяч мужчин и женщин сейчас защищают Украину на фронте. Спасатели ежедневно борются с последствиями российских терактов и спасают людей из-под завалов. Врачи ежедневно спасают жизнь военных и гражданских. Волонтеры делают колоссальную работу, покупая для ВСУ все возможное – от тактической медицины до беспилотников и спутников.

Где-то в длиннющем списке тех, кто делает все для нашей победы, не на последнем месте и журналисты, на информационном фронте борющиеся с пропагандой и враждебными вбросами.

У нас есть все, чтобы победить. Наши исторические неудачи – это проигранные сражения, но не война. Она же может иметь только один финал, и это победа.

Слава Украине и слава ее Героям! И светлая память всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу нашего государства!