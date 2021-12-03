Большая часть народа Украины попала под иго тоталитарного режима СССР. Имперские "аппетиты" победителей войны поглотили все усилия интеллигенции и военных во время Первой мировой войны и в период Революции Достоинства.

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Кандидат исторических наук Василий Стефанов пояснил, что украинские земли разделены между несколькими странами. "Где-то до 1927 года в среде украинской интеллигенции продолжаются дискуссии, что делать дальше", – добавил он.

УПА ожидали войну нацистов и СССР

Складывать оружие никто и не думал. Националисты решили его собирать – приберегать до лучших времен. Для того чтобы быть готовыми броситься в борьбу за независимость.

Уж больно долго ждать не пришлось. Столкнулись аппетиты 2 огромных прожорливых империй:

нацистской Германии;

Советского Союза.

Украинцы надеялись на "пепелище" 2 стран выстроить собственное государство. Для обороны интересов своего народа создали Украинскую повстанческую армию.

Тут как раз и пригодились несколько десятилетий подготовки. Речь идет не только о складировании оружия. Важным было и патриотическое воспитание, ведь в любой партизанской войне играют решающую роль мотивация и вера.



Повстанцы из Острожского отдела в лесах / Фото Центра исследований освободительного движения

Обучение географии и топографии

В ряды УПА прибывали достаточно подготовленные кадры. В частности, благодаря разнообразным обществам, которые организовывали лагеря, где обучали жителей топографии и спортивному образу жизни.

Тонкостям же военных партизанских действий украинцев обучали в специальных школах. В одних готовили офицеров, в других – рядовых бойцов. Лекторами были бойцы, которые уже успели "понюхать пороху" в других армиях:

советской;

польской.

Программа длилась где-то 300 – 400 часов. Это изучение географии, поскольку речь шла об ориентировке. Это очень важно для партизанского движения: использование шифров и различной связи для передачи информации.

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Это изучение сейчас называют политологией, но в то время просто ознакомление с ситуацией в Советском Союзе. Даже история коммунистической партии. Интересно, что даже такие предметы были.

Украинцы приберегли оружие для армии

Пока нацистская Германия и сталинский Союз воевали за статус главного "душегуба" континента, под их носами выросла новая, небольшая, но довольно сильная армия. Она была готова защищать собственный народ.

На руку УПА сыграло и то, что на территории ее деятельности несколько раз менялась власть. Царил хаос. Польская армия уже отступила, а гитлеровцы еще не организовали контроль над захваченной территорией. За это время украинцы успели прихватить себе немного оружия.

Заметьте! Партизаны получили еще больше припасов во время отступления советских войск. Стрелять из них отправляли самых умелых повстанцев.

Также в арсенале УПА попадались минометы. Использовали и автоматы и гранаты. Их, к слову, удавалось добыть и благодаря хитростям.

Известны случаи, когда упавцы притворялись советскими солдатами, забирали оружие со складов "под роспись" и потом теми же патронами били по оккупантам СССР.

Упавцы умели давать отпор

Из истории УПА видим, что в основном использовалось как раз советское оружие. Его было гораздо больше. Оно появилась еще больше после отступления немецкой армии. Нехватка патронов к немецкому оружию особенно ощущалась с отступлением немецкой армии.

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Обычно армии теряют оружие во время боев. Упавцы же часто умудрялись пополнять собственные арсеналы после перестрелок. Например, весной 1943 года 1,5 тысячи гитлеровцев (среди них батареи орудий и минометов) напали на небольшие силы повстанцев. Украинцы попали в ловушку. Им пришлось принять неравный бой.



Агитационный плакат УПА / Фото Центра исследований освободительного движения

Захватчики начали сражение с артиллерийских обстрелов. После этого "интро" они бросились в атаку. Воины встретили незваных гостей плотным пулеметным обстрелом. Повстанцы не только отбились, но и смогли контратаковать и обезвредить минометную батарею.

Все явно шло не по плану гитлеровцев. Они еще трижды бежали вперед, но каждый раз натыкались на украинский огонь. Наконец, вермахтовцам пришлось отступить.

Местное население обеспечивали определенной охраной, в частности от вывоза в Германию. Также безопасностью горожан от деятельности других партизанских отрядов, в частности, польских и советских была тогдашняя самооборона.

УПА защищало односельчан от нацистов

Активные действия УПА начались в 1942 году на Волыни. Тамошние леса гарантировали воинам плацдарм для маневров. Географические особенности региона – это лишь одна из причин того, что упавцы приступили к работе.

Терпеть больше не было сил. Нацисты начали уж слишком сильно угнетать местных жителей. Поэтому, чтобы защитить себя, семью и село, ребята брали в руки оружие и уходили в леса.

Кстати. Почти каждый 5 офицер УПА уже имел военный опыт, поэтому украинская армия практически сразу начала давать отпор многочисленным военным формированиям того региона. Это не только гитлеровцы, но и другие партизанские отряды СССР и Польши.

Из документов УПА видим рекомендации руководящего состава использовать комбинированную форму. Например, немецкие штаны, а верх – советский. Очень часто во время боев в лесной местности, если использовалась форма единого образца, повстанцы не могли понять, кто есть кто. Были случаи, когда отдельные отряды делали перестрелки между собой.



УПА придумывала хитроумные планы с одеждой / Фото "Милитарного"

Если с одеждой повстанцы справлялись не очень, то нехватка обуви была настоящей проблемой. Здесь уже даже мирные жители особо помочь не могли, потому что и сами часто были босыми.

Жизнь повстанцев – максимум 2 года

Несмотря на все трудности, именно украинские партизаны не только закрепились на Волыни, но и значительно распространили свое влияние на фоне борьбы с 2 крупнейшими армиями того времени, как настоящие боги войны.

Жизнь повстанца продолжалась 1,5 – 2 года. Следующие варианты его жизни преимущественно были очень трагичны. Это либо убитый в бою или попавший в плен к советской армии. Потом были разные последствия.

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Несмотря на всю крутость, УПА, как и любая другая партизанская армия, не имела бы ни единого шанса на успех без поддержки мирного населения. Рискуя собственной жизнью, люди помогали повстанцам. Например, собирали и передавали:

информацию;

оружие;

лекарство;

еду.

Все процессы организовывали тогдашние старосты. По сути УПА – это отряды самообороны, которые "прокачались" до просто таки элитного уровня и стали настоящей армией. Главной задачей националистов была защита людей.

Чем все закончилось – смотрите в программе.