Специалисты Мемориально-поискового центра "Судьба" в октябре нашли останки 15 мужчин и одной женщины. У нескольких погибших обнаружили травмы, которые нанесли тупым предметом. По словам археологов, так с задержанными или ранеными бойцами традиционно вели себя комиссары НКВД.

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На Львовщине перезахоронили убитых НКВД воинов УПА

В селе Соколовка 15 октября перезахоронили найденные останки 16 воинов УПА, которые стали жертвами советского режима. Братскую могилу нашли специалисты Мемориально-поискового центра "Судьба".

По информации исследователей, они эксгумировали останки 16 человек – 15 мужчин и 1 женщины. Все они погибли в молодом возрасте. Специалисты предполагают, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму. Среди причин их смерти – огнестрельные раны, полученные в бою, и многочисленные травмы от ударов.

По результатам антропологических исследований, можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя отряды НКВД с задержанными или ранеными воинами,

– рассказал руководитель центра "Судьба" Святослав Шеремета

Чин погребения состоялся в местном храме. Жители общины, священники, представители местной, районной и областной властей помолились за погибших. После этого состоялось торжественное шествие к сельскому кладбищу, где и перезахоронили останки.

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Перезахоронение состоялось в дни 79 годовщины создания УПА

Глава Львовского областного совета Ирина Гримак отметила, что перезахоронение борцов за свободу Украины символически произошло в дни 79 годовщины создания Украинской повстанческой армии.

"Через УПА прошло более 100 тысяч человек, а за поддержку повстанцев карательными органами Советского Союза было репрессировано более полумиллиона человек. Земля Украины устлана телами героев, которые в казалось бы безнадежной ситуации до последнего вздоха верили и боролись за будущую независимость Украины", – отметила чиновница.

Гримак поблагодарила исследователей центра "Судьба" за восстановление исторической справедливости.

"Мы должны сделать все от нас возможное, чтобы ни одному следующему поколению украинцев больше не приходилось с оружием в руках защищать свою землю. Чтобы они свободно жили на своей земле. Об этом мечтали и за это боролось не одно поколение украинцев", – подытожила глава ЛОР.

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