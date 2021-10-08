Это обращение подписали многочисленные общественные организации Львовщины, украинские военнослужащие.

Важно Зеленский присвоил звание Героев Украины погибшим в 2014 году воинам

Также Львовский горсовет обратился к другим городским и областным советам проголосовать за представление президенту о присвоении Симчичу звания Герой Украины.

Интересно! Звание Герой Украины – это государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, которая предоставляется гражданам Украины за осуществление выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения.

Что известно о Мирославе Симчиче

Как рассказали во Львовском горсовете, Мирослав Симчич является одним из немногих живых свидетелей Второй мировой войны, которые боролись в рядах УПА за независимость Украины.

Мы имеем возможность поблагодарить его как живого героя, которым он является для каждого сознательного украинца. Впереди нас ждет День Защитника Украины, в который будем чествовать героизм наших борцов, военные традиции,

– говорится в сообщении.

Мирослав 32,5 года провел в советских тюрьмах и лагерях, не выдав никого из своих собратьев. Симчич прославился боем за Космач в январе 1945 года, когда вместе с Березовской сотней, в которой воевали более 200 воинов УПА, уничтожил карательный полк НКВД.

Обратите внимание! Симчич проживает в Коломые Ивано-Франковской области. В 2013 году ему присвоили звание "Почетный гражданин Львова".

В Коломые установили памятник Воину УПА, на котором написано, что Мирослав Симчич является прообразом всех украинских героев.