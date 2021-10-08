Це звернення підписали численні громадські організації Львівщини, українські військовослужбовці.

Важливо Зеленський надав звання Героїв України загиблим у 2014 році воїнам

Також Львівська міськрада звернулася до інших міських та обласних рад проголосувати за подання президентові про присвоєння Симчичу звання Герой України.

Цікаво! Звання Герой України – це державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.

Що відомо про Мирослава Симчича

Як розповіли у Львівській міськраді, Мирослав Симчич є одним із небагатьох живих свідків Другої світової війни, які боролися в лавах УПА за незалежність України.

Ми маємо нагоду подякувати йому як живому герою, яким він є для кожного свідомого українця. Попереду нас чекає День Захисника України, в який вшановуватимемо героїзм наших борців, військові традиції,

– мовиться у повідомленні.

Пан Мирослав 32,5 роки провів у радянських тюрмах і таборах, не видавши нікого зі своїх побратимів. Симчич прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом з Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС.

Зверніть увагу! Симчич проживає у Коломиї Івано-Франківської області. У 2013 році йому надали звання "Почесний громадянин Львова".

У Коломиї встановили пам'ятник воїну УПА, на якому написано, що Мирослав Симчич є прообразом усіх українських героїв.