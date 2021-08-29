Орденом "Золота Зірка" посмертно відзначили бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка. Його присвоїли і загиблому солдату Віктору Гурняку.
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Що відомо про Горбенка і Гурняка
Святослав Горбенко загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Він рятував пораненого побратима, коли у нього влучив уламок танкового снаряда. Нагороду вручили батькам добровольця.
Горбенка і Гурняка посмертно нагородили орденом "Золота Зірка" / Фото ОП
Віктор Гурняк вивозив під мінометним обстрілом 19 жовтня 2014 року поранених неподалік селища Сміле Луганської області. Орден віддали його батькам.
Орден Віктора Гурняка забрав його брат Остап / Фото Юрій Юзич
На подвір'ї Міноборони озвучили прізвища 228 загиблих захисників України, а воїни почесної варти щоразу здійснювали удар у Дзвін пам'яті та салютували зі зброї. На завершення президент поклав квіти до Дзвона.
Воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам'яті / Фото ОП
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