Орденом "Золота Зірка" посмертно відзначили бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка. Його присвоїли і загиблому солдату Віктору Гурняку.

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Що відомо про Горбенка і Гурняка

Святослав Горбенко загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Він рятував пораненого побратима, коли у нього влучив уламок танкового снаряда. Нагороду вручили батькам добровольця.

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Горбенка і Гурняка посмертно нагородили орденом "Золота Зірка" / Фото ОП

Віктор Гурняк вивозив під мінометним обстрілом 19 жовтня 2014 року поранених неподалік селища Сміле Луганської області. Орден віддали його батькам.

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Орден Віктора Гурняка забрав його брат Остап / Фото Юрій Юзич

На подвір'ї Міноборони озвучили прізвища 228 загиблих захисників України, а воїни почесної варти щоразу здійснювали удар у Дзвін пам'яті та салютували зі зброї. На завершення президент поклав квіти до Дзвона.

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Воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам'яті / Фото ОП

День пам'яті захисників України: останні новини

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