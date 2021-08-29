Зупинять роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах та навіть в тих організаціях, де працюють безперервно. Також зупиниться приватний та громадський транспорт.
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На будівлях приспустили національні стяги
На знак шани захисникам, життя яких забрав ворог, зроблять паузу у трансляції теле- та радіопередач.
На будівлях 29 серпня приспустили синьо-жовті прапори. Меморіальні заходи відбуватимуться по всій Україні. Так, у Києві вшановуватимуть полеглих на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору, біля Стіни пам'яті загиблих героїв.
До уваги українців – виставки фотографій, архівних документів, а також покази документального кіно. Усе – аби про великий подвиг українських героїв не забули.
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Що відомо про Іловайську трагедію:
- Наприкінці серпня 2014 року українські воїни потрапили в вороже оточення поблизу Іловайська.
- Тоді загинули 366 українських воїнів, 429 були поранені. Ще 300 потрапили у полон бойовиків.
- В Офісі генпрокурора заявила, що Іловайська операція була спланована заздалегідь.