Остановят работу в органах местного самоуправления, на предприятиях и даже в тех организациях, где работают непрерывно. Также остановится частный и общественный транспорт.
Стоит прочитать Кого направить в Иловайск, решал Аваков, – Гелетей об Иловайской трагедии
На зданиях приспустили национальные флаги
В знак уважения защитникам, жизнь которых унес враг, сделают паузу в трансляции теле– и радиопередач.
На зданиях 29 августа приспустили сине-желтые флаги. Мемориальные мероприятия будут проходить по всей Украине. Так, в Киеве чествуют павших на площади возле Михайловского Златоверхого собора, возле Стены памяти погибших героев.
Вниманию украинцев – выставки фотографий, архивных документов, а также показы документального кино. Все – чтобы о великом подвиге украинских героев не забыли.
К теме Двум российским генералам объявили подозрения из-за Иловайского котла
Что известно об Иловайской трагедии:
- В конце августа 2014 года украинские воины попали во враждебное окружение возле Иловайска.
- Тогда погибли 366 украинских воинов, 429 были ранены. Еще 300 попали в плен боевиков.
- В Офисе генпрокурора заявили, что Иловайская операция была спланирована заранее.