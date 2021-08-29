Бои за Иловайск в попытке освободить оккупированный город состоялись в августе 2014 года и завершились поражением украинских сил после вторжения регулярных российских войск, которые значительно преобладали украинские численностью и вооружением: украинские войска оказались в окружении, а при согласованном с русскими выходе из него были расстреляны русскими.

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18 августа, в ходе ожесточенных боев, украинские силовики, которые значительной частью состояли из добровольческих батальонов вошли в Иловайск. Это был уже третий штурм города – украинские силы пытались захватить его с начала августа.

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На этот раз они смогли взять под свой контроль часть города. Однако после захода значительных сил регулярных российских войск 23-24 августа в тыл украинской группировки с территории РФ, а также через дезертирство отдельных украинских подразделений, иловайская группировка оказалась в окружении. Дальше были трагический выход и печально известный Иловайский котел, в истории которого пытаются разобраться до сих пор.

Что сейчас известно об Иловайской трагедии?

В 2020 году в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что согласно выводам экспертов и комплексом других полученных доказательств, единственным фактором, приведшим к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия Вооруженных сил России.

Как видно из хода событий, восстановленного в Офисе прокурора, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений.

Установлено, что на тот момент Силы Вооруженных сил России состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов. Согласно установленных данных, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями Вооруженных сил России и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых Россией, составляло:

личный состав – 1 к 18;

танки – 1 к 11;

бронетехника – 1 к 16;

артиллерия – 1 к 15;

"Грады" – 1 к 24.

24-25 августа батальоны "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.

26 августа между руководством АТО и Генштабом ВС России начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины.

До 28 августа с российской стороной согласовали маршрут выхода украинских войск по "зеленому коридору" двумя колоннами. Однако в ночь с 28 на 29 августа российская сторона передала тогдашнему руководителю Генштаба Украины Виктору Муженко условие выходить без техники.

29 августа по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС России российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения в колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. Расстрел произошел во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономическое, Многопілля, Червоносільське, Осыково, Новокатериновка Донецкой области.

Тогда же российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные незаконные вооруженные формирования убили раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен", – отметили в офисе Генерального прокурора.

Как тогда воспринималась ситуация

О том, как разворачивались события вокруг Иловайской трагедии сайту 24 канала рассказал Валерий Гелетей, который с 3 июля по 14 октября 2014 года был министром обороны Украины.

По его словам, Иловайск стал огромным информационным поражением Украины в войне с Россией. Он убежден, что, учитывая численное превосходство русских и пророссийских сил, подобный котел мог образоваться в любом другом населенном пункте, даже если бы с Иловайске украинские подразделения вышли без проблем.

Далее приводим рассказ Валерия Гелетея без изменений:

"Меня назначили 3 июля. Почти сразу разведка начала докладывать, что на блокпостах боевиков исчезают люди. На всех блокпостах они бросали людей, оставляя там 5-6 пьяниц. В Славянске люди массово бросали штабы боевиков и уходили в семьи: пришел в дом, переоделся, взял ребенка на руки и на кухне сидит. Когда появилась эта информация, мы пробно зашли на один блокпост. Потом – на второй. Так мы зашли в Славянск. Где-то мы останавливались, потому что преодолевали точечное сопротивление. Где-то находили боевиков этак в квартирах – ребенка у него забирали, а его выводили. Одного взяли в очереди на раздаче продуктов, чуть ли не с колбасой в зубах. Это был первый наш освобожденный город. Мы еще не знали, как освобождать города. Мы не знали, как себя поведет Россия. Мы не знали, сколько нам еще дадут освободить, но шли вперед. Мы не знали, пойдет ли Россия в наступление не пойдет. Тогда все происходило в условиях, когда государство только становилось на ноги, но понемногу мы освобождали города и села. Потом Россия поняла, что под ее контролем остался только Луганск и Донецк, перегруппировалась и изменился формат войны.

Не был бы Иловайск, случился бы Луганск и любой другой населенный пункт. Почему за Иловайск начали говорить? Потому что там были добровольческие подразделения. Иловайск стал нашим грандиозным информационным поражением.

Что тогда происходило вообще. Основной удар российских сил шел тогда на Луганский аэропорт и в направлении Саур-Могилы. Там ситуация была намного тяжелее. Иловайск на первых стадиях не выглядел трудной задачей.

Расписывался план Генерального штаба, где отмечалось, какой населенный пункт мы планируем брать под контроль каждый день. Для нас стратегическим вопросом было взятие под контроль полностью всей границы. Все, что внутри – вопросы, которые должны были решать со временем и тогда они не нуждались в мощном внимании Вооруженных сил. Без поддержки из России, без подвоза боеприпасов и продовольствия жизни боевикам там бы не было. Иловайск был внутри. Поэтому вопрос его освобождения был в непосредственной ответственности МВД. Кого направить в Иловайск – добровольческие батальоны или Национальные гвардии решал Аваков. Нацгвардия и наиболее профессиональные подразделения МВД держали Мариуполь. Оставались добробаты, которые направили на зачистку туда, где нужна была помощь.

Я спрашивал Авакова, почему он направил туда добровольцев. Хотя я ни в коем случае его не осуждаю. Добровольцы – мощная сила, но для определенных задач, в которых нужны воинские подразделения с жесткой дисциплиной и одним руководителем. Для освобождения города нужны военные.

Почему решили так? Потому что собрались в тогда еще Днепропетровском городском совете под председательством Геннадия Корбана, который сказал, что Иловайск нужно срочно увольнять. Когда стало понятно, что добробаты туда зашли и не могут выйти – началась тревога. Под эту тревогу Россия начала наступление. На первом этапе направить помощь мы не могли – рвалось везде, по всей линии фронта.

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На втором этапе мы уже направили помощь. Но генерал Хомчак, который тогда уже был на месте событий, мне по телефону докладывал: "Господин министр, это – не воинские подразделения. Каждый делает, что хочет. Нет армейского подхода: дал команду – ее выполнили. Не могут посчитать людей, один приезжает, другой уезжает".

Вопрос переговоров с руководством генерального штаба России встал уже потом. Стало понятно, что началась паника, идти в наступление было практически невозможно. Потом были гарантии Путина. Он гарантировал, что всем разрешат выйти и будет "зеленый коридор". Потом это все смазалось, будто Путин уже там не руководит, а руководят местные боевики.

С Россией вообще трудно о чем-то договариваться. В России все вопросы решает один человек – президент Владимир Путин. Никто другой не рискнет на себя брать ответственность за решения даже в средних вопросах.

Хотя как было: сказали, что всех пропустят. На утро следующего дня появляется информация, что нас пропустят лишь после того, как мы сдадим технику. Потом – новое условие, что выпустят когда мы разоружимся. Потом должны были бы поставить при условии, что нас выпустят только после того, как мы придем к ним раскаиваться. Понимаете, по какой логике шел процесс? С самого начала, когда мы говорили с начальником российского Генштаба, мы понимали, что новые условия – это отговорки. Но они помогли нам выиграть время, чтобы подготовиться ко всем процессам.

Потом Россия просто зашла со своими Вооруженными силами. И больше речь не шла о наступлении. Речь шла о том, что нужно остановить процесс, чтобы российские войска не прошли дальше. Остановить его могли лишь их значительные количественные человеческие потери, на которые Россия явно не рассчитывала.

Нас пригласили в Верховную Раду, в комитет по Иловайске. Я взял Муженка с собой. Муженко не хотел уходить. Я настоял, потому что нужно было объяснить, что произошло. Но когда мы зашли и увидели, что там зал забит российскими журналистами – все каналы, которые под Киселевым бегали. Как я буду перед ними рассказывать те вещи, которые Путин не знал, почему мы сделали? Он не знал, почему мы остановились там или там, он думал, что где-то были мощные силы, а их не было, были другие обстоятельства, которые усиливали наши позиции. Вот кому там нужно было это объяснять? События разворачивались не в одном каком-то месте. Это были хронические процессы. Их было много. Когда на этой комиссии начали задавать вопросы, я просто извинился и отказался отвечать публично. Это подали как слабость и не готовность говорить с журналистами, которые, вроде бы, задавали правильные вопросы. Но говорить об Иловайске в присутствии российских журналистов я не мог.

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Иловайск нужно было обсуждать в узком кругу: разложили карту, поинтересовались, все ли присутствующие имеют доступ к государственной тайне, объяснили, какие были силы, кто как наступал, разобрались. Но потом не понесли это на телеэфиры обсуждать. Чтобы объяснять такие вещи обществу, нужно знать всю картину, а не объяснять точечно.

Когда вопрос Иловайска подняла уже военная прокуратура, следователи сели разбираться. Когда они углубились в понимание процессов, то признали, что на войне бывает и так. При этом, не если наказать военного руководителя, у государства не будет права на защиту. Потому что политики принимают решения, военные его выполняют. Без обсуждений. Тогда политическим решением руководства государства было освободить Донбасс. Его нужно было выполнять".

Что сейчас происходит с расследованием по Иловайску

В Офисе генпрокурора в 2020 году сообщали, по результатам расследования агрессивной войны России против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек. Среди них – 68 граждан России, среди которых 21 чиновник. Указанные лица объявлены в розыск.

В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 человека. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан России, среди них 3 военнослужащих ВС России.

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В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.