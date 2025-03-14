Министр юстиции добавила, что США пока не определились, когда они хотят его подписать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Соглашение о полезных ископаемых готово

По словам Стефанишиной, текст документа окончательно согласован, и никаких изменений в него не вносится. Украина готова подписать соглашение, но США должны определиться, когда они этого хотят.

Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят ее подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время,

– сказала она на Саммите экспортеров Forbes в Киеве.

"Есть рамочное соглашение, а потом уже более глубокое соглашение, которое должно быть с цифрами, с процентами, идти в украинский парламент на ратификацию. Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась. Первое – рамочное соглашение, подписания, дальше определяем команды, которые работают над предметным вторым соглашением", – прокомментировал соглашение сегодня президент.

Оно будет подано на ратификацию в украинский парламент.

Напомним, Стефанишина отмечала, что соглашение по редкоземельным ресурсам не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности. Если бы такой вопрос поднимался, то это требовало бы референдума.