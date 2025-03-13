Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера Ольгу Стефанишину в интервью "Юридической практике".

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Соглашение о полезных ископаемых

Чиновница отметила, если бы речь шла именно об использовании недр Украины или о праве на украинские недра, безусловно, это вопрос не только ратификации, но и референдума. Ведь в Конституции закреплено, что недра принадлежат народу Украины.

Соглашение не предусматривает передачу прав на пользование недрами или любых прав собственности. Речь идет о распределении поступлений в государственный бюджет, часть из которых генерируется в Фонд. После подписания этого соглашения не наступают никакие правовые последствия. То есть Украина не получает обязательств по фактическому перечислению средств или их передаче,

– подчеркнула вице-премьер.

В то же время добавила, такие обязательства возникнут только после заключения соглашения о создании Фонда. И, соответственно, проведения всех необходимых процедур для того, чтобы после вступления в силу соглашения началась работа самой институции.

Также вице-премьер рассказала, что рамочное соглашение предусматривает намерение отразить в будущем соглашении определенный порядок распределения поступлений в государственный бюджет.

"Единственное, что касается недр Украины, – это то, что поступления в государственный бюджет от пользования недрами будут направлены в Фонд и реинвестированы в те же сферы, из которых генерируются средства", – сказала Стефанишина.