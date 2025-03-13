Про це повідомляє 24 Канал з посиланням віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину в інтерв'ю "Юридичній практиці".

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Угода про корисні копалини

Посадовиця зазначила, якби йшлося саме про використання надр України чи про право на українські надра, безумовно, це питання не лише ратифікації, а й референдуму. Адже в Конституції закріплено, що надра належать народові України.

Угода не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Мова йде про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки. Тобто Україна не отримує зобов'язань щодо фактичного перерахування коштів чи їх передання,

– наголосила віцепрем'єрка.

Водночас додала, такі зобов'язання виникнуть тільки після укладення угоди про створення Фонду. І, відповідно, проведення усіх необхідних процедур для того, аби після набрання чинності угоди розпочалася робота самої інституції.

Також віцепрем'єрка розповіла, що рамкова угода передбачає намір відобразити в майбутній угоді певний порядок розподілу надходжень до державного бюджету.

"Єдине, що стосується надр України, – це те, що надходження до державного бюджету від користування надрами будуть спрямовані у Фонд і реінвестовані в ті самі сфери, з яких генеруються кошти", – сказала Стефанішина.