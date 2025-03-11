Глава Офісу президента Андрій Єрмак відповів на питання, коли ж може бути підписана угода про копалини між США та Україною, передає 24 Канал.

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Україна готова до підписання угоди

Раніше у заяві Офісу президента йшлося про те, що країни домовилися якнайшвидше укласти угоду про мінерали.

За словами Єрмака, це станеться як тільки, США визначить зручний для себе час.

З української сторони все для цього готово. Проєкт цього документа підтриманий урядом України, навіть визначені люди, які мають повноваження підписати. Як визначить зручним для себе американська сторона, наші партнери, так ця угода буде підписана,

– сказав голова ОП.

Він додав, що ця угода є рамковою. А тому, як тільки вона буде підписана, команди почнуть працювати на більш детальним документом.