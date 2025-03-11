Про це розповідає 24 Канал з посиланням на радницю глави ОП Дарію Зарівну. Вона розповіла про важливі моменти зустрічі в Джидді між делегаціями України та США.

Читайте також Які пропозиції висували Україна та США: Зеленський підбив підсумки перемовин у Джидді

Україна та США домовились про 30-денне припинення вогню

Україна вчергове підтвердила своє прагнення до миру, демонструючи готовність зробити конкретні кроки на шляху до завершення війни.

Зустріч делегацій України та США в Джидді, Саудівська Аравія, стала важливим кроком на шляху до відновлення надійного миру в Україні.

Україна і мир

Українська сторона підтвердила, що найбільше хоче миру і готова зробити кроки для завершення війни. Росія, у свою чергу, має продемонструвати свою готовність до припинення вогню.

Тимчасове припинення вогню

У спільній заяві делегацій згадано про тимчасове припинення вогню на 30 днів, яке може бути продовжене лише за взаємною згодою з боку Росії. Важливо: це не замороження конфлікту, а лише крок до завершення війни.

Підтримка США

Сполучені Штати оголосили про відновлення обміну розвідданими і надання безпекової допомоги Україні. Це ще один важливий сигнал про підтримку нашої країни на міжнародній арені.

Гуманітарний аспект

В окрему увагу привернуто питання звільнення полонених, цивільних осіб та повернення українських дітей. Це важливо для України, яка прагне забезпечити безпеку своїх громадян.

Мінеральні ресурси

США і Україна також обговорили підписання угоди про мінеральні ресурси, що забезпечить довгострокове процвітання та безпеку України.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, зазначив, що США тепер планують звернутися до Росії, щоб розпочати рух до завершення війни. Важливо, що Росія має взяти на себе відповідальність за припинення вогню, щоб процес миру став можливим.

У свою чергу, глава МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що йдеться не про заморожений конфлікт, а про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб.

Зустріч у Джидді стала важливим сигналом того, що мирний процес може бути розпочатий за умови взаємних зобов'язань.