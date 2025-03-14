Міністерка юстиції додала, що США поки не визначилися, коли вони хочуть її підписати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Угода про корисні копалини готова

За словами Стефанішиної, текст документа остаточно узгоджений, і жодних змін до нього не вноситься. Україна готова підписати угоду, але США повинні визначитися, коли вони цього хочуть.

Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли,

– сказала вона на Саміті експортерів Forbes в Києві.

"Є рамкова угода, а потім є вже більш глибока угода, яка має бути з цифрами, з відсотками, йти в український парламент на ратифікацію. Цей план не змінився і послідовність дій не змінилась. Перше – рамкова угода, підписання, далі визначаємо команди, які працюють над предметною другою угодою", – прокоментував угоду сьогодні президент.

Вона буде подана на ратифікацію в український парламент.

Нагадаємо, Стефанішина зазначала, що угода щодо рідкоземельних ресурсів не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Якщо б таке питання підіймалося, то це вимагало б референдуму.