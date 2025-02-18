Про це повідомила віцепрем'єрка України Ольга Стефанішина, спілкуючись із журналістами перед неформальним засіданням міністрів у справах ЄС у столиці Польщі, передає 24 Канал.

Дивіться також Угодою про копалини Трамп пропонує економічну колонізацію України, – The Telegraph

Україна очікує на укладення угоди

Ольга Стефанішина зазначила, що наразі "відбувається багато процесів, поки формується американська адміністрація", повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

Україна не відмовилася від угоди щодо критичних корисних копалин. Угода обговорюється, і ми очікуємо, що вона буде укладена,

– сказала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, що США уже пропонували президенту Зеленському підписати документ щодо рідкоземів. Вони хотіли нібито отримати 50% майбутніх запасів мінералів в Україні, однак глава України відмовився йти на такі умови та підписувати ці папери.

Зеленський вимагає, щоб угода містила "принципово важливий аспект" – гарантії безпеки.