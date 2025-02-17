Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Україна вимагає гарантій безпеки і виступає проти того, щоб США отримували 50% корисних копалин.

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"Українці пройшли навшпиньки по мінному полю"

Так у ЗМІ окреслили настрій у Мюнхені. Медійники вказали: Трамп хоче приперти Україну до стіни та дотиснути. Фактично він пропонує економічну колонізацію України. І шантажує, мовляв, якщо не погодитеся, віддам вас Путіну на тарілочці. Звісно, це несправедливо.

Угода стосується мінеральних ресурсів, нафти та газу, портів, іншої інфраструктури.

Зверніть увагу! Днями міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про можливу інтеграцію економік США та України після війни. І там теж мовилося про ресурси і не тільки.

США забиратимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США. "Цей пункт означає "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", – повідомило джерело, близьке до переговорів,

– ідеться в матеріалі.

Вашингтон отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної та ресурсної економіки України. І матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови щодо всіх майбутніх ліцензій та проєктів.

Ці умови навіть суворіші за жорсткі репарації, які платили Німеччина та Японія після поразки у Другій світовій. Якщо скласти докупи все, що хоче Трамп від України, вийде більша частка ВВП, аніж платили союзники Гітлера Заходу.

Заради сировинної угоди Трамп тисне Україну залізним кулаком. The Telegraph назвали його неоімперцем.